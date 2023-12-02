Міненерго про ситуацію на ЗАЕС: кожний блекаут - загроза повторення Фукусіми

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Вночі на Запорізькій атомній електростанції стався вже восьмий блекаут, а це загроза не тільки для України, але й для країн-сусідів.

"Ключове те, що відбувся черговий - восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми (мова про аварію на АЕС в Японії 2011 року, що відбулась через землетрус, і це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, - ред.) в Україні", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що дана ситуація вимагає більш жорсткої реакції на дії Росії в районі ЗАЕС.

За його словами, масштаби наслідків у разі аварії на АЕС можуть бути великі. Галущенко повідомив, що прораховувались можливі наслідки аварії у 2022 році на станції – тоді йшлося про розповсюдження радіації, зокрема, на Крим та на частину сусідів України. Зокрема під радіацію можуть потрапити Румунія та Туреччина.

"Розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України та на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі", - сказав глава міністерства.

Він зазначив, що електропостачання на ЗАЕС відновлено, проте треба враховувати, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з 6 блоками, і це значно підвищує ризики будь-якого інциденту.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Мало того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.