В Минэнерго рассказали о восстановлении энергосистемы после обстрелов РФ

Министр отметил, что украинские специалисты считают восстановление энергосистемы в гигаваттах.

"Могу сказать, что уже восстановлено более двух гигаватт в энергосистеме. Это не то, что входило в плановые ремонты, а то, что было существенно повреждено в течение прошлой зимы", - отметил Галущенко.

Он пояснил, что текущей зимой при нынешних температурах в Украине фиксируется пиковое потребление - до 18 гигаватт.

"Вот два гигаватта из 18 - это для понимания, о каких цифрах говорится. Однако мы планируем нарастить экспорт электроэнергии", - указал руководитель Минэнерго.

Галущенко убежден, что атаками на энергосистему российские оккупанты хотели создать блэкаут, заморозить и оставить украинцев без света. В то же время, по словам министра, предпосылкой тех атак было то, что Украина во время войны запустила экспорт электроэнергии в Европу.

"И вопрос по газу связан для европейцев так же - когда они имеют выбор купить украинскую электроэнергию и сэкономить на российском газе - они всегда купят украинскую электроэнергию", - подчеркнул министр.

Поэтому, по словам чиновника, для россиян "это тоже было очень больно", когда Украина экспортировала электроэнергию, ведь они понимали, что теряют деньги с реализации своих ресурсов.

"Поэтому нам надо больше мощностей. Мы будем работать, чтобы увеличить генерирующие мощности", - отметил Галущенко.

Восстановление энергосистемы Украины

В октябре 2022 года Россия начала обстреливать энергоинфраструктуру Украины. В декабре из-за ударов оккупантов из строя была выведена половина энергосистемы страны. В энергетике ввели чрезвычайное положение.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам в этот осенне-зимний период в стране возможны отключения света. Однако он заверил, что такие "блэкауты" не будут длительными.

2 декабря российские захватчики масштабно обстреляли Украину ракетами различных типов. Наибольший удар агрессор направил на Киев. В результате атаки в некоторых районах города исчезли свет и водоснабжение.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.

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