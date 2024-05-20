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Графики на сутки. "Укрэнерго" объявило об отключении света 21 мая

Украина, Понедельник 20 мая 2024 19:28
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Графики на сутки. "Укрэнерго" объявило об отключении света 21 мая Архивное фото: "Укрэнерго" объявило об отключении света 21 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине во вторник, 21 мая, целые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"С 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений", - заявили в "Укрэнерго".

Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причины отключения

В "Укрэнерго" напомнили, что главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. К примеру, сегодня с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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