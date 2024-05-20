Графики на сутки. "Укрэнерго" объявило об отключении света 21 мая

В Украине во вторник, 21 мая, целые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"С 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений", - заявили в "Укрэнерго".

Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.