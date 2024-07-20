Одна из областей Украины избегала отключений света, - глава Госэнергонадзора

Житомирская область в течение определенного времени избегала применения графиков отключений электроэнергии, несмотря на распоряжение "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы энергетического надзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона.

"Житомирскую область мы поехали проверять неслучайно, ведь получили сигналы – обращение граждан и данные от "Укрэнерго", что там что-то не совсем правильно происходит", - пояснил Слободян.

В ходе проверки стало известно, что диспетчерская служба Житомирских электросетей подтверждала "Укрэнерго" о применении графиков отключений, но на самом деле не все очереди были задействованы.

Это, по данным главы Госэнергонадзора, привело к тому, что нагрузка на электросети области не снижалась или снижалась существенно, что противоречило распоряжениям "Укрэнерго".

"Энергосистема еще не полностью автоматизирована, поэтому большое значение играет и человеческий фактор. Однако контроль со стороны государства присутствует, и мы будем принимать меры по тем, кто допустил нарушение", - отметил Слободян.