Минэнерго объяснило важность наблюдателей МАГАТЭ на электроподстанциях

Эксперты МАГАТЭ фиксируют нарушения на критических подстанциях украинских АЭС после российских обстрелов. Это является важным шагом для привлечения агрессора к ответственности за угрозы ядерной безопасности.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Я не ожидаю, что россияне остановятся. Но, как минимум, мы со своей стороны делаем все возможное, для того, чтобы фиксировать эти нарушения. Ведь все равно придет время, когда они за это все будут отвечать. Поэтому эта фиксация важна, особенно, когда мы говорим о миссии МАГАТЭ, об экспертах со всего мира, которые сегодня посещают подстанции", - пояснил министр.
Глава Минэнерго подчеркнул, что своими атаками на объекты украинской энергетики, в частности подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии, произведенной на АЭС, Россия подвергает мир ядерной опасности. В то же время многочисленные резолюции МАГАТЭ и решения руководящих органов агентства относительно призывов прекратить агрессию в Украине, игнорируются РФ.
Напомним, что в декабре на инициированном Украиной внеочередном заседании Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.
Однако уже на следующий день после принятия этого документа РФ нанесла новый удар по подстанциям.
Галущенко подчеркнул, что при таких обстоятельствах важное значение приобретает работа миссий МАГАТЭ на подстанциях, которые являются критическими для работы украинских АЭС.
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