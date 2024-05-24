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В Минэнерго объяснили, как будут работать справедливые отключения света

Архивное фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине был принят более справедливый порядок распределения электроэнергии для потребителей при отключениях света. Упор будет сделан на критически важных объектах, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минэнерго Украины.

Отмечается, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы объединенной энергосистемы Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.

Документ обеспечит справедливую и равномерную очередность распределения доступной электроэнергии бытовым потребителям при применении мер по ограничению электроэнергии. Галущенко объяснил, что ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше.

"Но наша цель - сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно – оставаться без света", – пояснил министр.

На что будет сделан упор

Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, утвержденный настоящим постановлением, определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных и операторами системы распределения в процессе определения и применения предельной мощности.

Согласно порядку, областные и Киевская городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. К этому перечню потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу:

  • объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения,
  • включенных в реестр объектов критической инфраструктуры;
  • заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • предприятий оборонного комплекса;
  • предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны,
  • предприятий с непрерывным циклом производства;
  • электронных коммуникационных сетей;
  • органов гос власти.

Как долго это продлится

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням.

Он должен рассчитывать предельную мощность, кроме этих объектов, после чего доводить ее величину до каждого оператора системы распределения. Соответственно операторы систем распределения в пределах этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.

"Принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.

При этом РБК-Украина писало, что различные интервалы отключений света и суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них.

Сегодня Шмыгаль сообщил, что правительство приняло постановление, которым для облэнерго устанавливаются правила графиков отключения электроэнергии.

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