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В Минэнерго сообщили о последствиях атаки российских дронов на Павлоград

Фото: в Павлограде без света останутся 30 тысяч потребителей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ночью в результате вражеской дроновой атаки отключилась подстанция 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в г. Павлограде Днепропетровской области. Произошел пожар, повреждено энергетическое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, обесточились более 53 тысяч бытовых потребителей в Павлограде и близлежащих районах, а также промышленность - завод и семь шахт.

К моменту атаки в шахтах под землей находились более 1000 работников. Людей на поверхность не выводили - шахты и завод были запитаны по резервной схеме. Позже подстанция заживлена от дизель-генератора, сообщили в пресс-службе.

Пожар ликвидирован, потребителей электроэнергии частично питали. Однако из-за ненадежности схемы подключения в 8 утра потребители, которые были заживлены, снова обесточивались, рассказали в Минэнерго.

"В настоящее время в Павлограде и прилегающих территориях без напряжения около 30 тысяч абонентов. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Воздушный удар РФ по Украине

Напомним, вечером 11 февраля этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракет - войска РФ в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов обесточена, и возникли перебои с водой.

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ПавлоградМинэнерго