Міненерго повністю розрахувалося із боргами по зарплаті шахтарям

Міністерство енергетики повністю розрахувалося із боргами по заробітній платі шахтарям. Однак залишається заборгованість, яка стосується реалізації вугільної продукції.

Про це сказала в.о. глави Міненерго Ольга Буславець під час брифінгу в понеділок, 27 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

"За цей період вдалося погасити заборгованість по заробітним платам з бюджету. Всього за півроку поточного було спрямовано на оплату державним вугільним підприємствам близько 3 мільярдів гривень. Ці борги, які залишились - понад 200 мільйонів гривень - будуть погашені найближчим часом і будуть повертатися із реалізації вугільної продукції", - сказала Буславець.

Вона підкреслила, що залишалася заборгованість, яка стосується реалізації вугільної продукції.

Крім того, за словами Буславець, Міненерго планує провести модернізацію шахт у наступному році. За її словами, щоб модернізувати, треба розуміти, які шахти необхідно закрити.

"Ми завершуємо методологію, за допомогою якої ми будемо ранжувати шахти за їхньою перспективністю… У цьому році я не бачу можливості, щоб були вкладені якісь кошти, що стосується наступного року, звичайно, ми будемо закладати такі плани", - зазначила в.о. глави міністерства.

Відзначимо, на початок липня в Україні залишалося понад 224 мільйони гривень заборгованості перед шахтарями по виплатах зарплати.

Як писало РБК-Україна раніше, в держбюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.

Також повідомлялося, що в березні уряд погасив борги перед шахтарями за 2019 рік і лютий 2020 року.