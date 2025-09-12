Минэнерго поблагодарило ДТЭК и Fluence за укрепление энергетической устойчивости Украины

Министерство энергетики поблагодарило энергетическую компанию ДТЭК и американскую Fluence Energy B.V. за реализацию проекта крупнейшего в стране комплекса систем хранения энергии мощностью 200 МВт.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук.
"Благодарна Группе ДТЭК за проактивность в этом вопросе и американским партнерам из Fluence за передовые технологии, благодаря которым каждый новый мегаватт накопления работает как щит для всей энергосистемы. Это означает больше безопасности для украинцев и меньше рисков аварийных отключений", - сказала она.
По ее словам, введенный комплекс имеет неоспоримое значение для энергетической устойчивости страны и обеспечивает дополнительные возможности балансировки энергосистемы в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.
Общая емкость системы составляет 400 МВт-ч, что позволит обеспечить электроэнергией около 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. В состав комплекса входят шесть объектов в Киевской и Днепропетровской областях. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.
Гринчук добавила, что этот шаг также будет способствовать выполнению Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2030 года.
Как сообщалось, энергетики компании ДТЭК получили награды от Министерства энергетики Украины. Их они получили за возвращение света в Херсоне.
Еще раньше энергетики ДТЭК Рината Ахметова получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.