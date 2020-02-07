Міненерго пояснило ситуацію по двом платіжкам по газу

Міністерство енергетики та захисту довкілля України пояснило ситуацію по двом платіжкам за газ. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розділення платіжок відбулося через розділення діяльності з транспортування, розподілу та постачання газу.

"Дійсно, розділення платіжок на два платежі є вимогою якраз розділення діяльності. В нас відокремлена діяльність транспортування, розподілу та постачання газу. Це означає, що держава контролює та регулює тарифи на природні монополії. А транспортування газу - це є природними монополіями. Це для того, щоб не було зловживань", - заявив Оржель.

Так, міністр відповів на питання: "Чому за постачання газу повинні платити люди, які здійснили заходи енергозбереження, встановили твердопаливні котли та не користуються газом?".

"Я сам зробив таке рішення - у мене є твердопаливний котел. Справа в тому, що для того, щоб була постійна можливість отримання послуги газопостачання, навіть якщо ми врахуємо капітальні витрати для створення цієї системи. Люди дійсно скидались, дійсно будували ці розподільчі мережі. Щоб весь час був тиск у цих мережах, щоб вони весь час працювали, щоб були ремонтні бригади і обслуговуючий персонал - треба платити гроші. Хочу звернути увагу, що в будь-який момент людина, яка навіть має твердопаливний котел і не користується газом, відкриває газ і отримує цю послугу постачання", - додав він.

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине.

Як писало РБК-Україна, глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це поділ платежу, який існував і раніше. Дві платіжки за розподіл і постачання - це процес анбандлінгу, а не нова плата.