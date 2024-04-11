Минэнерго о последствиях удара по Трипольской ТЭС: через пару дней будет более ясная картина

Ситуация на Трипольской теплоэлектростанции по состоянию на сейчас действительно сложная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.
"Ситуация на Трипольской ТЭС действительно сложная... Разрушения были значительными, думаю, через несколько дней будем иметь более ясную картину относительно того, можно ли будет там какое-то оборудование восстановить, хотя бы частично", - заявила Гринчук.
По словам заместителя министра, если Трипольскую ТЭС не удастся восстановить, Минэнерго будет искать другие источники, полагаться на другие объекты генерации.
В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5.
Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.
Под ударом неприятеля были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.
В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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