Минэнерго о последствиях удара по Трипольской ТЭС: через пару дней будет более ясная картина

"Ситуация на Трипольской ТЭС действительно сложная... Разрушения были значительными, думаю, через несколько дней будем иметь более ясную картину относительно того, можно ли будет там какое-то оборудование восстановить, хотя бы частично", - заявила Гринчук.

По словам заместителя министра, если Трипольскую ТЭС не удастся восстановить, Минэнерго будет искать другие источники, полагаться на другие объекты генерации.