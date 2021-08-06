Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу, - експерт

Популістичні наміри Кабміну направити кошти з ремонтів електромереж на зниження тарифу на електроенергію для населення створює реальну загрозу блекаутів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
"Слідуючи за популістичними пропозиціями вирішення проблеми тарифів, Кабмін може створити ще більшу проблему – реальну загрозу блекаутів через відсутність оновлення мереж і зупинку інтеграції з енергосистемою Європи, до чого йшла країна понад 4 роки", - зазначив Омельченко.
Він наголосив, що пропозиція Міністерства енергетики передбачає зменшення видатків на ремонт і заміну електромереж на 6 млрд грн або на 60%.
"Не секрет, що стан наших мереж критичний. Їх зношеність складає 70%, а як наслідок - висока аварійність, втрати електроенергії, дорогі приєднання до мереж. Вони вже давно потребують якісної і системної модернізації. Але тривалий час на це не вистачало коштів. Зараз же коли кошти з’явилися завдяки реформі тарифоутворення, але їх знову хочуть забрати", - наголосив він.
Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.
Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.
На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.
За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.
Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.