Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу, - експерт

Популістичні наміри Кабміну направити кошти з ремонтів електромереж на зниження тарифу на електроенергію для населення створює реальну загрозу блекаутів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Слідуючи за популістичними пропозиціями вирішення проблеми тарифів, Кабмін може створити ще більшу проблему – реальну загрозу блекаутів через відсутність оновлення мереж і зупинку інтеграції з енергосистемою Європи, до чого йшла країна понад 4 роки", - зазначив Омельченко.

Він наголосив, що пропозиція Міністерства енергетики передбачає зменшення видатків на ремонт і заміну електромереж на 6 млрд грн або на 60%.

"Не секрет, що стан наших мереж критичний. Їх зношеність складає 70%, а як наслідок - висока аварійність, втрати електроенергії, дорогі приєднання до мереж. Вони вже давно потребують якісної і системної модернізації. Але тривалий час на це не вистачало коштів. Зараз же коли кошти з’явилися завдяки реформі тарифоутворення, але їх знову хочуть забрати", - наголосив він.