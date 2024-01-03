Минэнерго поручило провести проверки бронирований от мобилизации у работников энергокомпаний

Сообщается, что причиной такого решения стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

Как обнаружило руководство АО "Украинские распределительные сети" (компании, управляющей государственными пакетами акций ряда операторов системы распределения электроэнергии, в частности ПАО "Черкассыоблэнерго"), чтобы избежать службы в ВСУ, указанное лицо в апреле прошлого года было принято в "Черкассыоблэнерго" на должность заместителя начальника центральной службы устройств учета и метрологии.

После этого, действуя совместно с должностными лицами "Черкассыоблэнерго", этот работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы. В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, предоставляемую работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий.

После обнаружения этого факта компанией "Украинские распределительные сети" было направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

"Уверены, что досадный случай получит соответствующую оценку правоохранительных органов. Минэнерго отмечает, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу", - отметили в Минэнерго.

Однако там отметили, что для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований Министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны.

Порядок бронирования от мобилизации

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине 24 февраля 2022 года. В прошлом году правительство неоднократно изменяло порядок бронирования.

Кабинет министров Украины 27 января 2023 утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, установив четкие критерии. Теперь цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников.

Согласно порядку, бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

Предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы); Предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований; Предприятиях, учреждениях и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В течение 2023 года правительство вносило изменения в порядок бронирования военнообязанных.