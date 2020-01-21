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США долучаться до ініціативи з висадки трильйона дерев, - Трамп

Новини » Політика     21.01.2020 - 16:41
США долучаться до ініціативи з висадки трильйона дерев, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Ініціатива була запущена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США приєднаються до ініціативи з висадження одного трильйона дерев, яка була запущена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, він великий прихильник довкілля.

"Я дуже великий прихильник довкілля. Я хочу найчистішу воду і найчистіше повітря", - заявив Трамп.

За ініціативою, в цьому десятилітті має бути посаджено один трильйон дерев за фінансової участі бізнесу, урядів і благодійників.

Ініціатива спрямована на стимулювання лісовідновлення в усьому світі для боротьби з надлишком вуглекислого газу в атмосфері, часто викликаним спалюванням викопного палива, що є причиною підвищення глобальної температури.

Оголошуючи про участь Сполучених Штатів в цій ініціативі, Трамп, однак назвав екологічних активістів "спадкоємцями вчорашніх дурнів".

Дональд Трамп заявив, що США нині в набагато кращому економічному становищі, ніж він міг собі уявити, коли вступив на посаду три роки тому.

Нагадаємо, 21 січня на давоський форум прибув президент США Дональд Трамп. Він планує зустрітись з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити один млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу один млрд дерев.

На форум приїдуть майже 3000 лідерів зі 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів.

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