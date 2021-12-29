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У Міненерго анонсували перевірки через відключення світла в опалювальний період

Автор: Іванна Шовкун

Державна інспекція енергетичного нагляду за довіреністю Міненерго проведе перевірки щодо відключення електроенергії. Це стосується періоду відключення світла через планові ремонти електроустановок та електричних мереж в опалювальний період.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.

Так, 29 грудня під час селекторної наради більшість операторів систем розподілу (ОСР) підтвердили зміну графіків планових ремонтів електромереж.

"Це передбачає, що з 29 грудня по 10 січня планові ремонти ОСР не проводитимуть, а також оператори зменшать їх кількість в опалювальний сезон і забезпечуватимуть альтернативне електропостачання для споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас Міненерго вживає додаткових заходів, щоб мінімізувати планові ремонти в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, в ДТЕК повідомляли, що цього тижня в Києві та Київській області будуть планові відключення електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Пізніше стало відомо, що в Києві та Київській області не проводитимуть планових робіт на електромережах з відключенням електрики з 29 грудня по 10 січня.

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Електроенергія