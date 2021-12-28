ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 грудня 2021 10:23
У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси Фото: з 29 по 31 грудня у Києві та області відключатимуть електрочність (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Цього тижня у Києві та Київській області будуть планові відключення електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії ДТЕК.

З 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.

Графік відключення електроенергії у Києві:

28 грудня

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

29 грудня

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

30 грудня

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

31 грудня

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

Нагадаємо, в Україні може суттєво подорожчати електрика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
Кулеба виключає будь-який "тиск" на Україну: не треба навіть намагатися це зробити
DAILY
Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: "Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика