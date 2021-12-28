У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси
Фото: з 29 по 31 грудня у Києві та області відключатимуть електрочність (Pixabay)
Цього тижня у Києві та Київській області будуть планові відключення електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії ДТЕК.
З 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.
Графік відключення електроенергії у Києві:
28 грудня
29 грудня
30 грудня
31 грудня
Нагадаємо, в Україні може суттєво подорожчати електрика.