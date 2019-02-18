Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС

Найбільше у ЄС купують зерно і чорні метали

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

Как отмечается в публикации, наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).

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Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну вырос на 19,6% до 3,25 млрд долларов. Больше всего покупали украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.

Второе место среди европейских потребителей украинской продукции заняла Италия, экспорт в которую возрос на 6,5% и составил 2,62 млрд долларов.

Третья строчка за Германией. Экспорт в эту страну вырос на 25,9% и составил 2,2 млрд долларов. Кроме зерновых культур, черных металлов и древесины, немецких покупателей заинтересовали продукты легкой промышленности, а именно: одежда, текстиль и дизайн.

Как сообщало РБК-Украина, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годов вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным статистического ведомства, наибольшую долю во внешней торговле занимают страны Европейского Союза (41,9%).

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.