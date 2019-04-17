Мінекономрозвитку робитиме прогноз на три роки

Кабінет міністрів ухвалив зміни щодо розроблення прогнозних документів відповідно до середньострокового бюджетного планування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозивитку.

Як зазначили в прес-службі, постанова вводить у практику прогнозування та бюджетування низку документів, зокрема:

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 3 роки (раніше розроблявся на 1 рік, а макропоказники на 2 роки);

Бюджетна декларація - на 3 роки (замість Основних напрямів бюджетної політики на 1 рік);

План діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на середньостроковий період 3 роки.

Відтепер прогноз на три роки та бюджетна декларація на 3 роки (що подається на зміну Основних напрямів бюджетної політики) мають бути подані на розгляд Уряду щороку до 15 травня, підлягають схваленню до 1 червня.

Нагадаємо, у січні 2019 року Міністерство фінансів України оприлюднило план заходів із затвердження бюджетної декларації на три роки у межах середньострокового бюджетного планування.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня 2018 року Верховна рада схвалила введення трирічного бюджетного планування. У Міністерстві фінансів, коментуючи прийняття закону, пояснили, що тепер всі міністерства і держустанови зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу.