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Після запуску ринку землі ціна на землю збільшиться, - Милованов

Новини » Економіка    08.10.2019 - 10:01
Після запуску ринку землі ціна на землю збільшиться, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (mfa.gov.ua)

Також у міністерстві очікують додаткове зростання ВВП на 1-2%

Запуск ринку сільськогосподарських земель призведе до зростання вартості земельних паїв та збільшення доходів їх власників. Про це Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Милованов запевнив, що в результаті земельної реформи ціни на землю зростуть.

"Що пропонується в реформі землі? Надати можливість власникам землі нарешті розпоряджатися своєю власністю. В результаті ціна на землю збільшиться і люди стануть багатшими", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року слід прописати всі механізми купівлі-продажу землі.

Милованов оцінив очікуваний економічний ріст від земельної реформи. За його словами, введення ринку землі може дати додатково 1-2% зростання ВВП щорічно.

У Верховній раді розраховують відкрити ринок землі до нового року. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що мораторій на продаж землі скасують ще в 2019 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям та запропонував свою модель бачення земельної реформи.

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