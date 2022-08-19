Мінекономіки виступило проти податку на імпорт: призведе до падіння ВВП

"Відкрито проти (податку на імпорт, - ред.) виступило Міністерство економіки: у своєму листі від 17/08 вони вказали, що запровадження збору призведе до прискорення інфляції, та падіння ВВП. Також зміни будуть мати негативний вплив як на суб’єктів господарювання, так і населення", - написав нардеп.

Нагадаємо, Національний банк підтримує запровадження в Україні податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. НБУ оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд гривень на місяць.

Раніше проти введення нового податку виступило також Міністерство фінансів: як заявив голова відомства Сергій Марченко, спочатку необхідно прорахувати всі ризики, які несе ця ініціатива, для економіки - і, можливо, відмовитися від введення.

З критикою нового збору також виступили у Європейській бізнес асоціації: там наголосили, що він призвести до зростання вартості товарів та послуг, а також появи нових корупційних схем. Крім того, ініціатива є дискримінаційною стосовно товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита.