RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінекономіки виступило проти податку на імпорт: призведе до падіння ВВП

Фото: народний депутат Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки розглянуло проект щодо введення податку у 10% на купівлю валюти, і виступило проти його введення. У своєму листі відомство зазначило: новий податок прискорить зростання цін в Україні, та призведе до падіння обсягів виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Відкрито проти (податку на імпорт, - ред.) виступило Міністерство економіки: у своєму листі від 17/08 вони вказали, що запровадження збору призведе до прискорення інфляції, та падіння ВВП. Також зміни будуть мати негативний вплив як на суб’єктів господарювання, так і населення", - написав нардеп.

Нагадаємо, Національний банк підтримує запровадження в Україні податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. НБУ оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд гривень на місяць.

Раніше проти введення нового податку виступило також Міністерство фінансів: як заявив голова відомства Сергій Марченко, спочатку необхідно прорахувати всі ризики, які несе ця ініціатива, для економіки - і, можливо, відмовитися від введення.

З критикою нового збору також виступили у Європейській бізнес асоціації: там наголосили, що він призвести до зростання вартості товарів та послуг, а також появи нових корупційних схем. Крім того, ініціатива є дискримінаційною стосовно товарів та послуг з країн, які надали українським товарам режим найбільшого сприяння та скасували мита.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економікиПодатки