У Мінекономіки порівняли потенційний дохід від приватизації з кредитом МВФ

Уряд України передав Фонду державного майна для подальшої приватизації підприємства з потенціальною ціною продажу 5 млрд доларів. Про це заяви перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив Кухта, з грудня 2019 року Фонду держмайна вже передали 961 підприємство, що майже в 10 разів більше, ніж останні 10 років.

"Їх балансова вартість становить приблизно 3 млрд доларів, з потенціалом продажу 5 млрд доларвів. Це приблизно сягає обсягу траншу МВФ", - сказав він під час конференції "Управління державним майном. Як залучити інвестиції та прискорити економічний розвиток?".

При цьому він наголосив, що при успішному продажі з боку ФДМУ забезпечується не лише значні надходження у бюджет, але й найголовніше - інвестиції та розвиток.

Нагадаємо, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна України 4 березня продав на аукціоні за 230 млн грн АТ "Київпассервіс", підприємство, на балансі якого центральний автовокзал та п’ять автостанцій в Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.