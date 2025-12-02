Минэкономики рекомендовало УЗ воздержаться от повышения тарифов на грузы

По его словам, последнего повышения грузовых тарифов - на 70% в 22 году - Министерство экономики не поддерживало. Сборник тарифов, определяющий стоимость перевозки по классификации грузов, не пересматривался с 2009 года.

"Мне кажется, ситуация сейчас настолько отличается от 2009 года, что просто в общем повысить цену перевозок странно. Это не соответствует реальности. У нас есть факт, когда из-за тарифов УЗ часть груза идет с железной дороги на дороги. И министр инфраструктуры должен сказать, как им легче: поддерживать дороги или дотировать железную дорогу", - отметил Соболев.

По мнению министра экономики, удорожание перевозок может негативно повлиять на некоторые отрасли, например, горно-металлургический комплекс, вплоть до остановки отдельных предприятий, которые сегодня и так страдают из-за отсутствия электроэнергии и более высокой цены, чем у европейских конкурентов.

А увеличение затрат на логистику становится дополнительным бременем, причем для некоторых отраслей это бремя - из-за действующей системы тарификации - чуть ли не вдвое больше, чем для других, акцентирует Соболев.

"Просто общее повышение тарифов, по нашему мнению, может не привести к желаемому эффекту. Какая-то часть груза исчезнет из-за остановки предприятий. Часть перейдет на дороги, соответственно здесь железная дорога тоже недополучит... А мы хотим, чтобы груз остался и УЗ получала дополнительные средства, которые будут покрывать себестоимость производства. Если в результате повышения тарифов грузы сходят с железной дороги, очевидно, в этом нет смысла, так?", - подчеркнул министр.