НБУ оцінив ефект від рекордного урожаю на економіку України

У 2021 році в Україні очікується черговий рекорд урожаю зернових та зернобобових культур - 81 млн тон. Це третій рекорд за останні чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Значний урожай відіграє помітну роль у відновленні економіки України після коронакризи. Також він позитивно вплине й на низку суміжних видів діяльності, а також забезпечуватиме стабільні надходження експортної виручки", - йдеться у звіті.

За оцінками НБУ, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання с/г на 3,4 в. п. та прямий вплив у зростання реального ВВП - на 0,3 в. п. Відповідно, лише рекордний урожай зернових цього року забезпечить 0,8 в. п. у зростання реального ВВП у 2021 році.

Зростання продуктивності с/г закріпило за Україною роль важливого гравця на світовому ринку. За період з 2005 року по 2020 рік обсяги експорту продовольчих товарів (разом продукція с/г та харчової промисловості) у номінальному вимірі зросли більше, ніж у п'ять разів, а їх частка в експорті товарів зросла з 13% до 49%, зазначається у звіті.

Попри нижчий урожай с/г культур за результатами 2020/2021 маркетингового року (МР) країна посіла перше місце у світі за експортом насіння соняшника, 4-те місце - кукурудзи та ячменю, 6-те місце за експортом пшениці тощо, нагадали в НБУ.

"У 2021 році погода виявилася сприятливішою для України порівняно з іншими країнами регіону. На тлі неврожаїв у інших країнах та, відповідно, збереження високих цін це забезпечить високі експортні надходження наприкінці поточного та протягом наступного років. Так, саме агропромисловий комплекс в останні місяці відіграє ключову роль у формуванні сприятливих умов на валютному ринку", - йдеться у звіті.