Мінекономіки прогнозує прискорення росту ВВП України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує зростання економіки України у 2020 році на 3,7%. Про це написав на міністр Тимофей Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Милованов також додав, що міністерство має більш оптимістичний сценарій зростання ВВП України - на 4,8% за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще.

У той же час, незрозуміло, чи є цифри, які назвав Милованов, новим прогнозом Мінекономіки, який буде закладений до проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

Міністр також навів прогноз Світового банку, оприлюднений 9 жовтня у доповіді Migration and Brain Drain. У цій доповіді щодо країн Європи та Центральної Азії Світовий банк поліпшив свій прогноз ВВП в Україні у 2019 році з 2,7% до 3,4%. Крім того, СБ очікує, що зростання прискориться до 3,7% у 2020 році і до 4,2% у 2021 році.

"Прогноз зростання в 3,7% Світового банку збігається з прогнозом Міністерства економіки", - написав міністр.

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство економіки завершує перегляд макроекономічного прогнозу на наступний рік. За його словами прогноз буде готовий до кінця місяця.

Відзначимо, зараз в у проекті державного бюджету на 2020 рік закладений прогноз зростання ВВП України на 3,0%.