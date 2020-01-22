Мінекономіки очікує низьку інфляцію у першій половині 2020 року

Інфляція буде нижче попереднього прогнозу міністерства

У першій половині 2020 року низка чинників зумовлюватимуть низькі показники інфляції. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, зниженню інфляції сприятимуть зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ.

"Загалом за рік показники інфляції будуть ймовірно нижчими порівняно з жовтневим прогнозом", - йдеться в документі.

Фахівці Мінекономіки нагадують, що наприкінці 2019 року продовжилося суттєве зниження інфляційного тиску, що випереджало прогнозні показники. Зміцнення обмінного курсу гривні до іноземних валют створювало дефляційний вплив на всі внутрішні ціни (як на споживчі, так і на цінові показники всього реального сектору економіки). Як результат споживча інфляція за підсумками 2019 року уповільнилася до 4,1% і була близькою до нижньої межі цільового діапазону (5% ± 1 в. п.).

www.me.gov.ua

Крім того, ціни в промисловості за підсумками 2019 року зафіксували рекордне зниження - на 7,4%. Ціни у будівництві у листопаді 2019 року уповільнилися до 0,9% у річному розрахунку (з 1,7% у жовтні 2019 року)

Нагадаємо, в прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, який закладено до державного бюджету на 2020 рік, очікується інфляція на рівні 5,5% (грудень до грудня).

Відзначимо, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.