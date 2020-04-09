Мінекономіки прогнозує зростання безробіття та проблеми для заробітчан

Ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності на коронавірус. Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування і макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається в огляді, безробіття зростатиме як внаслідок вивільнення робочої сили в середині країни через зниження економічної активності в Україні в умовах обмеження діяльності ряду сфер економіки на період карантину, так і через повернення частини заробітчан.

"Загальне погіршення економічної ситуації в Україні у 2020 році також обмежуватиме можливості роботодавців підвищувати заробітну плату", - йдеться в документі.

Разом з тим, після стухання хвилі розповсюдження коронавірусу у світі у другій половині року трудові мігранти повертатимуться до місць роботи за межами України повільно, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через збереження економічних труднощів у світі, зазначили в Мінекономіки.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно зі зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Крім того, інфляція (грудень до грудня) зросте до 11,6% (очікувалося 5,5%), середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).

Нагадаємо за прогнозом Мінекономіки, пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни трендів розвитку світової економіки, а також карантин матимуть серйозні наслідки для економіки України.