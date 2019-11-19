Мінекономіки запропонувало механізм контролю за іноземними інвестиціями

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В Україні створять спеціальну комісію, яка перевірятиме іноземних інвесторів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило для громадського обговорення проект закону "Про оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси та безпеку". Текст документу розміщений на сайті міністерства.

Як зазначається в пояснювальній записці, проектом закону пропонується врегулювати відносин, пов’язані із здійсненням іноземних інвестицій шляхом укладання угод щодо підприємств, що мають стратегічне значення, та запровадити прозору та ефективну систему оцінки впливу таких інвестицій на національні інтереси та безпеку держави.

Законопроектом пропонується створити Міжвідомчу комісію з питань оцінки впливу іноземних інвестицій. Комісія отримає право погоджувати або не погоджувати договори про інвестиції у стратегічні сфери.

"У разі відмови у погодженні правочинів щодо здійснення іноземних інвестицій у стратегічних сферах іноземний інвестор утримується від подальших дій, пов’язаних з вчиненням правочинів", - йдеться в тексті закону.

У той же час міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроект стосується ринку землі.

"Міністерство економіки підготувало законопроект про скринінг інвестицій оприлюднено на сайті. Це механізм контролю за інвестиціями в Україну. Він буде також використовуватись для того, щоб іноземці не купували землю. Це також стосується контролю та моніторингу купівлі землі або інвестицій в Україну осіб з подвійним громадянством", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що Служба безпеки України і розвідка будуть перевіряти підозрілі угоди про купівлю української землі.

Нагадаємо, міністр уповноважений президента України з земельних питань Роман Лещенко заявив: якщо серед засновників українських компаній, що купують українську землю, будуть громадяни РФ, то застосовуватиметься механізм спецконфіскації власності на користь держави.