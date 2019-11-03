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Мінекономіки отримало в управління майже 500 агропідприємств

Новини » Економіка     03.11.2019 - 11:55
Мінекономіки отримало в управління майже 500 агропідприємств
Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

Милованов керуватиме "Укрспиртом", "Аграрним фондом" та "Конярством України"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України отримало в управління 493 державних агропідприємств. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова відомства Тимофій Милованов.

За його даними, в управління міністерства передали державні підприємства "Укрспирт", "Аграрний фонд", "Державна продовольча зернова корпорація України", "Артемсіль", та "Конярство України".

"Укрспирт, ще один Укрспирт (так їх два), Аграрний Фонд, Державна Продовольча Зернова Корпорація України, Артемсіль, та Конярство України. Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", - написав він.

Мінекономіки отримало в управління майже 500 агропідприємств

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року Кабінет міністрів України призначив Сергія Блескуна новим виконуючим обов'язки голови "Укрспірту".

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав указ про приватизацію кількох підприємств Державного управління справами. У цей перелік увійшли готель "Дніпро", Державне підприємство "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі".

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