Минэкономики оценило рост ВВП Украины в начале 2024 года

"В целом по оценкам Минэкономики рост ВВП в I квартале 2024 года может составить 3,6%", - говорится в публикации.

Как отмечается в сообщении, за два года войны Украина понесла колоссальные убытки. Почти 152 млрд долларов - это прямые убытки. Больше всего пострадали жилищный сектор, а также транспортная инфраструктура и транспорт, энергетика и сельское хозяйство, торговля и промышленность. Потребности Украины в реконструкции и восстановлении составляют почти 486 млрд долларов.

По итогам 2023 года ВВП Украины остается ниже довоенного уровня 2013 года на 30% (в сопоставимых данных без АР Крым и части территории Луганской и Донецкой областей).

В 2023 году удалось вернуться к восстановительному росту - по предварительным данным Госстата рост ВВП составляет 5,3% (по сравнению с уменьшением на 28,8% за 2022 год), что значительно выше оценок прогнозирующих организаций по предварительным консенсусам, говорится в публикации.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Это произойдет благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне предполагаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

В апреле МВФ обновил прогноз роста экономики Украины. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 3,2%. Рост ускорится в 2025 году до 6,5%, а в 2026 году составит 5,0%.

По прогнозам экспертов консенсус-прогноза, рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2024 году ожидается на уровне 3,6%.