В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в начале 2024 года

В начале 2024 г. в Украине продолжается тенденция возобновляемого роста. Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, генерирующий бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко .

По ее словам, работа Украинского морского коридора позволила добиться рекордных объемов экспорта с начала войны. В первую очередь это касается производителей аграрной и металлургической продукции, предприятий по добыванию металлических руд.

"Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца оказало положительное влияние как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья", - сказала она.

Из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры, растет и строительная отрасль. Также в январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли, сообщили в Минэкономики.

Прогнозы по экономике Украины

По предварительным оперативным оценкам Минэкономики реальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году вырос на 5% после падения на 28,8% в 2022 году.

Прогноз правительства Украины о росте реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного) пользование морскими портами), миграционных процессов и т.д.

НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.