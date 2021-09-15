У Мінекономіки оцінили вплив стрибка цін на газ у Європі на ВВП та інфляцію

Зростання цін на газ на європейському ринку призведе до втрати Україною до 0,2 в.п. зростання валового внутрішнього продукту. За оцінками Мінекономіки, споживча інфляція може прискоритися на 0,8 в.п.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна з " Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні ".

"Безпосередній вплив на споживчу інфляцію від можливого подальшого підвищення ціни на газ для потреб населення додатково оцінюється в межах 0,5 в.п., від подорожчання гарячої води і опалення ще додатково 0,3 в.п. Можливий негативний вплив на ВВП не перевищить 0,2 в.п.", - йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

Як зазначається в матеріалі, вартість ресурсу в Європі піднімалася з лютого досить швидкими темпами. Якщо в кінці зими газ коштував 198 доларів, то в середині вересня ціна перевалила за 900.

У Мінекономіки вважають, таке значне зростання імпортованої ціни на природний газ матиме лаговий вплив на економіку України у наступних періодах. Але цей вплив не буде пропорційно потужному зростанню ціни.

"По-перше, Україна, як і будь яка країна, має так звані "вбудовані амортизатори" для пом’якшення впливу цінових шоків. Для шоку ринку газу це рівень запасів, сформований за більш низької ціни. Використовуючи цей елемент країна може "згладити" вплив тимчасового шоку ціни", - зазначили в міністерстві і додали, що станом на 2 вересня АТ "Укртрансгаз" закачав до підземних сховищ газу понад 18 млрд куб. м природного газу.

Крім того, у Мінекономіки нагадали, що на зовнішніх ринках зростають ціни на всі товари, не лише на газ. За даними Світового банку за 8 місяців 2021 року ціна на базові метали зросла у 1,5 раза, залізну руду у 1,9 раза та добрива у 1,6 раза.

Також у міністерстві зазначили, що для України шок ціни на газ не є новим шоком, і економіка вже мала можливість продемонструвати свою реакцію, в тому числі і підвищення енергоефективності, і перехід на відновлювальні джерела енергії та ін. Так, в останній раз найбільша вартість імпортованого природного газу спостерігалася у 2018 році - 300,5 доларів за 1 тис. кубометрів та у 2012 році - 424,5 доларів за 1 тис. кубометрів.

"Отже, наявність достатніх запасів, сформованих за нижчої ціни, сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках іншої продукції, реалізація українськими товаровиробниками комплексу дій, направлених на запровадження енергозберігаючих технологій для економії або заміни в собівартості продукції газової складової, дозволить пом’якшити вплив тимчасового шоку ціни на газ і без значних втрат адаптуватись до нового рівня витрат", - додали в Мінекономіки.