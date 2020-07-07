Мінекономіки відмовилося від перегляду макропрогнозу на 2020 рік

Міністерство економіки розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не буде переглядати макроекономічний прогноз на 2020 рік. При цьому що інфляція і деякі інші прогнозні показники не відповідають поточній ситуації.

Про це міністр Ігор Петрашко сказав в інтерв'ю агентство "Інтерфакс-Україна".

"Макропрогноз закладається під бюджет. Будемо починати працювати над бюджетом на наступний рік - почнемо думати над оновленням макропрогнозу", - повідомив він.

За його словами, нинішня турбулентність економічної ситуації в Україні та по всьому світу не дозволяє будувати точні прогнози. Залишається невизначеність щодо відкриття ринків, меж, а також щодо другої хвилі захворюваності COVID-19. "До того ж зміни макропрогнозу потребуватимуть змін до бюджету", - додав Петрашко.

При цьому він підкреслив, що з приводу прогнозованого падіння ВВП на 5% у цьому році очікування не погіршилися.

"Приблизно 5%. Хоча у мене є більш оптимістичні очікування при певних рішеннях. Ми набагато краще вийшли з карантину, ніж ми думали. Є істотне оновлення певних напрямків", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, згідно зі зміненим макропрогнозу, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.