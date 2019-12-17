У Мінекономіки пояснили, чому не падають ціни при зміцненні курсу

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України роз'яснили чому не зменшуються ціни на товари при зміцненні курсу долара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Мінекономіки Тимофія Мілованова Facebook.

За його словами, за рік курс долара збільшився на 12%, при цьому середня зарплата зросла на 16%.

"Перший фактор тисне на зменшення цін імпортних товарів (зменшення вартості пропозиції). Другий тисне на збільшення цін (посилення попиту). Ціни на товари зі значною імпортною складовою збільшилися на 0,3%. Фактично обидва чинники збалансувалися. Це якщо спрощено", - написав Милованов.

При цьому міністр економіки заявив, що існує і багато інших факторів, що впливають на ціни.

"Ціни на сигарети, до речі, зростають через збільшення акцизів. Якби акцизи не збільшували, і був би більш конкурентний ринок з певним інших позиціях. то можливо загальна інфляція за імпортним товарам була б негативною", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна писало, що члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію підписаного у жовтні.

Також повідомлялося, що за підсумками року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує падіння обсягів промислового виробництва на 0,6%. Таким чином, після трьох років зростання промвиробництво знову піде в мінус.