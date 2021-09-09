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Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 15:30
Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні Фото: зростання цін Залишилося на рівні 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в серпні 2021 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2020 року) інфляція залишилася на рівні 10,2%.

Таким чином, інфляція знаходиться на максимумі за три роки: вище була тільки в травні 2018 року - 11,7%.

Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні

Продукти харчування в Україні за серпень подешевшали на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі на 18,3% і фрукти - на 5,0%. У той же час яйця подорожчали на 18,0%.

Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, на одяг і взуття - впали на 3,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,3%, Охорона здоров'я - без змін, транспорт подорожчав на 0,8%, ціни на зв'язок зросли на 0,6%, на відпочинок і культуру на 0,3%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 0,1%.

Інфляція в Україні залишилася на трирічному максимумі попри зниження цін у серпні

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

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Інфляція в Україні Державна служба статистики
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