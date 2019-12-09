У Мінекономіки назвали втрати України від агресії РФ

Українська економіка втратила від 50 до 150 млрд доларів в результаті російської агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова Facebook.

За словами Мілованова, в 2014-2015 роках прямі втрати України становили 15-20% ВВП. Загальні втрати становлять від 50 до 150 млрд доларів. Також міністр зазначив, що в аннексированном Криму і окупованому Донбасі знаходить українське державне майно на суму близько 85 млрд грн.

Серед них:

на території АР Крим і р. Севастополя зареєстровано 57,7 * тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн;

на території Донецької області - майже 120 * тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 33 млрд грн;

на території Луганської області - майже 70 * тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 23 млрд. грн.

"За оцінками Фонду державного майна близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на підконтрольних територіях", - додав Милованов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 30,2% українців вважають, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення української держави і включення його у сферу російського впливу.

Також повідомлялося, що відкриття ринку землі за три місяці 2020 року додасть близько 9 млрд грн до валового внутрішнього продукту (ВВП) України. При цьому, за розрахунками Мінекономіки ВВП повинен зростати.