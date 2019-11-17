У Мінекономіки назвали об'єкти, які не можна приватизувати

Міністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що перелік майна до приватизации буде складатися з чітким критеріям, а певна частина підприємств залишиться в держвласності. Про це він сказав в інтерв'ю "Прямому".

Він запропонував розділити приватизацію на три частини.

"Давайте приватизацію розділимо на три частини. Перше - не всі ми приватизуємо. Є критерії, за якими ми визначаємося, що має бути приватизовано, а що ні. Ці критерії - стратегічність підприємства, сервисность підприємства і прибутковість". - сказав Мілованов.

Однак, за його словами, певні підприємства завжди будуть залишатися у власності держави, то ж стосується не тільки підприємств юридичних осіб, але і активів.

"Наприклад, аеропорти. Можливо, важливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів... Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати - ми цього не допустимо...У нас є університети, школи, лікарні. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас величезні обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегичны. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", - сказав Милованов.

Також, заявив міністр, не можуть бути приватними підприємства, що виконують важливі сервісні функції, такі наприклад, як ДП "ProZorro".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки попросить Кабінет міністрів розширити перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації.

На початку листопада Кабмін розширив перелік стратегічних підприємств. Зокрема, у перелік об'єктів держвласності, які мають значення для економіки і безпеки України, внесли ДП "Миколаївський бронетанковий завод". Таким чином, всього список розширений до 76 позицій.

Додамо також, глава держави Володимир Зеленський розпорядився до кінця поточного року передати 500 підприємств на приватизацію.