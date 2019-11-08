Комітет ВР попросить розширити перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації

Фото: "Український державний центр радіочастот" (etcu.com.ua)

До цього переліку пропонується включити ДП "Український державний центр радіочастот"

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки попросить Кабінет міністрів розширити перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 7 листопада відбулося засідання комітету, на якому було розглянуто кілька звернень народних депутатів.

"Щодо включення державного підприємства "Український державний центр радіочастот" до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Рішення комітету: звернутися до прем’єр-міністра України з проханням розглянути пропозицію, висловлену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, що 1 жовтня дана комісія направила Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозиції щодо включення "Українського державного центру радіочастот" до переліку об’єктів права держвласності, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, закон "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" набув чинності 20 жовтня.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Кабмін розширив перелік стратегічних підприємств. Зокрема, до переліку об'єктів держвласності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України, внесли ДП "Миколаївський бронетанковий завод". Таким чином, всього список розширений до 76 позицій.

Додамо також, глава держави Володимир Зеленський розпорядився до кінця поточного року передати 500 підприємств на приватизацію.