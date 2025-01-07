НБУ оценил уровень инфляции в Украине и назвал причины роста цен

Потребительская инфляция стремительно ускорилась до 11,2% г/г в ноябре 2024 года и превысила траекторию прогноза Национального банка Украины. По оценкам НБУ, инфляция выросла также в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).

НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция достигла 12%. Госстат обнародует официальную информацию 10 января.

Как отмечают в НБУ, основным фактором роста цен оставалась продовольственная инфляция. Продолжалось и ускорение административной инфляции.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось. Базовая инфляция выросла до 9.3% г/г в ноябре вследствие быстрого подорожания обработанных продуктов питания, дальнейшего роста расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов переноса девальвации в предыдущие периоды на цены, говорится в отчете.

"Учитывая достижение фактической инфляцией двузначного уровня внимание населения к инфляционным процессам повысилось, а инфляционные ожидания домохозяйств в декабре существенно ухудшились", - добавили в НБУ.

Цены в Украине

По данным центробанка, в ноябре продовольственная инфляция в дальнейшем стремительно ускорялась из-за меньшего предложения отдельных сельхозкультур, а также животноводческой продукции, что обусловило рост цен как на сырые продукты питания, так и через вторичные эффекты (вследствие подорожания продовольственного сырья) на обработанные продукты питания.

Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего под влиянием курсового фактора. Это, вероятно, повлияло и на замедление снижения цен на одежду и обувь, отметили в НБУ. Несколько быстрее дорожали финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода, учитывая увеличение производственных затрат.

Рост цен на топливо в годовом измерении в ноябре стремительно замедлился. Это прежде всего связано с нисходящей динамикой мировых цен на нефть и сохранением сдержанного спроса, считают в НБУ.

Стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием курсовых эффектов в предыдущие месяцы и борьбы с теневой продукцией. Кроме того, ожидаемое повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия также могло мотивировать производителей и импортеров заблаговременно поднять цены, говорится в отчете.

Ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. Как и раньше, административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, добавили в НБУ.