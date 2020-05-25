ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінекономіки ініціювали обмеження на імпорт міндобрив, які вигідні Фірташу

Новини » Промисловість     25.05.2020 - 18:24
У Мінекономіки ініціювали обмеження на імпорт міндобрив, які вигідні Фірташу
Фото: мінеральні добрива (з відкритих джерел)

Комісія пропонує ввести обмеження строком на 3 роки

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з інших країн. Квотування фізичних обсягів імпорту може зміцнити монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку і збільшити ціни на добрива для сільгоспвиробників.

Про це йдеться в статті "Цензор.нет", передає РБК-Україна.

Зокрема, повідомляється, що комісія пропонує ввести обмеження терміном на 3 роки для азотних, азотно-фосфорних і трикомпонентних комплексних добрив, що імпортуються з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн. Обмеження європейського імпорту спровокує подорожчання продукції, її дефіцит, ручне керування ринок і корупцію, прогнозує видання.

Своєю чергою, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, зазначив, що "втручання в ринок добрив буде мінімальним", а рішення в цілому захистить національного виробника і збалансує ринок мінеральних добрив.

Також свою ініціативу відомство пояснює зростанням імпорту, який негативно позначається на роботі українських виробників добрив.

Нагадаємо, з початку року в Україні різко зросло виробництво міндобрив. За даними "Інфоіндустріі", випуск всіх основних азотних добрив зріс на 77-87%. Така тенденція збереглася і в І-му кварталі 2020 року. Зростання обсягів виробництва аміаку склав 67%, добрив - понад 30%.

За даними "Цензора", заводи групи компаній Дмитра Фірташа запустили нові виробничі ділянки, які продовжують працювати рентабельно. Крім того, виробляються заводами Group DF добрива на внутрішньому ринку значно дорожче, ніж на експорт.

Нагадаємо, раніше найбільші виробники складних добрив закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки Ігоря Петрашка захистити галузь від експансії імпортної продукції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Дмитро ФірташудобренияМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся