Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства готує спеціальний порядок роботи продуктових ринків. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в ефірі "Громадського"

За його словами, розпорядження про закриття порушили лише кілька ринків у Харкові та Одесі.

При цьому міністр додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоб ринки працювали в рамках чинного законодавства, це зокрема стосується безпечного перебування на цих ринках".

Немчинов також зазначив, що в уряді розуміють, що фермерам необхідно мати можливість реалізувати свою продукцію.

"Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації, я думаю, що ми обов'язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну", - зазначив міністр.

Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь на Одеському ринку "Привоз".

Крім того, попри заборону головного санітарного лікаря, у період карантину в Україні ринки продовжують працювати у Харкові та Одесі, оскільки мери зазначених міст не прийняли рішення про їх закриття.