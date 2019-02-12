У Мінекономіки ФРН заявили про пошук альтернатив газу з РФ

Так, Німеччина планує побудувати інфраструктуру для приймання та перероблювання зрідженого газу

В Министерстве экономики Германии заявили о необходимости поиска альтернативных источников поставки газа в страну. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Отметим, сейчас большинство газа страна получает из России.

"У нас более 40 лет положительного опыта поставок газа. Но важно, чтобы были и другие источники", - подчеркнул министр экономики Германии Петер Альтмайер во время конференции по вопросам сжиженного газа в Берлине.

Глава Минэкономики анонсировал, что в ближайшее время Германия планирует построить инфраструктуру для приема и переделки сжиженного газа. Таким образом государство сможет увеличить закупки газа из США, Катара и других стран мира.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не окажется в зависимости от российского газа в результате строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, постпред США при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток-2". По их мнению, газопровод может значительно усилить давление РФ на Евросоюз, что представляет опасность для ЕС и всего Запада.

Добавим, Франция планирует выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Франция не хочет усиливать зависимость от России.