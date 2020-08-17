Мінекономіки та експортери погодили квоту на вивіз зерна

Мінекономіки та учасники ринки зерна - аграрні асоціації, виробники, переробники та експортери - підписали додаток до зернового меморандуму. Відповідно до додатку, погоджено наступні експортні цифри - 17,5 млн тонн пшениці та 1 тисяч тонн жита.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

" На нашу спільну думку, експорт у 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита на цей маркетинговий рік - це той орієнтир, який збереже нам і внутрішню продовольчу безпеку, і експортні можливості. Крім того, враховуючи коронакризу, в прогнозному балансі ми збільшили обсяг перехідних залишків на півмільйона тонн - до 1,7 млн тонн", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Крім того, в залежності від погодних умов та кінцевих даних щодо обсягів виробництва пшениці від Держстату, прогнозні баланси ринку зерна можуть бути переглянуті підписантами Меморандуму у четвертому кварталі. Наразі, урожай зерна очікується на рівні 72,1 млн тонн.

Нагадаємо, зерновий меморандум укладається щороку з 2011 року. Документ передбачає взаємодію учасників ринку зерна, обмін інформацією, здійснення моніторингу зернового ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна встановила рекорд з експорту зерна.

За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж минулого маркетингового року, коли експорт склав 50,4 млн тон.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, всього в 2019 році було зібрано 75,08 млн тонн зерна з площі 15,28 млн га, що на 7,2% більше, ніж у 2018 році (70,06 млн тонн).