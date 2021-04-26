ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екології України завдали збитків на понад два мільярди гривень у 2020 році

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 17:23
Екології України завдали збитків на понад два мільярди гривень у 2020 році Фото: екології України завдали збитків на 2,2 млрд гривень (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Екології України завдали збитків на 2,2 мільярди гривень у 2020 році. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт про роботу Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

За словами глави екоінспекції Андрія Мальованого, загалом відомство провело понад 30 тисяч перевірок.

"Вдалося збільшити надходження до бюджету з 80,8 до 81,9 мільйона гривень. Водночас, за словами Андрія Мальованого, це дуже незначна цифра, порівняно із розрахованими збитками, які у 2020 році становили 2,2 мільярда гривень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що майже третину порушень зафіксували при поводженні з відходами та небезпечними хімічними речовинами, на другому місці - викиди в атмосферне повітря, а на третьому - забруднення водних ресурсів.

Так, Держекоінспекція розрахувала понад 45 мільйонів гривень збитків у сфері поводження з відходами. Йдеться про період з січня по березень.

Як писало РБК-Україна, в Україні у 2020 році виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ.

Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство убытки Госэкоинспекция экология
NEWS
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"