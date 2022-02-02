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Minecraft використали для шахрайства з NFT

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Середа 02 лютого 2022 14:10
Minecraft використали для шахрайства з NFT Фото: Minecraft використали для шахрайства з NFT (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Неофіційний NFT-проєкт по Minecraft звинуватили у шахрайстві. Засновники заробили на ньому 1,2 млн доларів, перш ніж повністю зникнути.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hypebeast.

Лише за вісім хвилин, засновники проєкту Blockverse встигли продати більше ніж 10 тисяч екземплярів персонажів відеогри Minecraft за ціною 124 долари кожен. Однак, вже через кілька днів творці припинили свою діяльність, видалили вебсайт, ігровий сервер, Discrord-канал та зникли разом з заробленими грошима.

Після декількох днів мовчання та звинувачень у шахрайстві, засновник Blockverse написав у власному Twitter-акаунті про те, що команда проєкту припинила тимчасово свою діяльність, нібито, через переслідування.

"FUD (страх, невпевненість та сумніви .-ред) швидко перейшли у переслідування, загрози та домагання. Команда помітила все це і запанікувала, імпульсивно видаливши сервер Discord. Все інше було закрито, щоб запобігти продовженню переслідувань, які відбуваються досі. Але навіть тоді планувалося, що сервер буде відкритий знову, як тільки всі заспокоїться", - написав творець проєкту.

За словами засновника Blockverse, його команда не планує покидати проєкт, оскільки вся технічна робота й інфраструктура вже була виконана. Однак він розчарований тим, що спільнота швидко перейшла до хибних звинувачень.

"Багато фанатів не були переконані в правильності пояснення і тепер називають ситуацію шахрайством", - додав творець.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало й розкривало усі подробиці того, що таке технологія NFT.

Зокрема, нещодавно репер Каньє Уест розповів, чи планує створювати NFT-токени зі своєю музикою та іншими продуктами.

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