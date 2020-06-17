Минай - Динамо: анонс матчу

"Минай" прийме на своєму полі "Динамо" у півфінальному матчі Кубка України. Трансляція розпочнеться о 14:00, а дивитися гру можна на телеканалі "УНІАН ТБ". Букмекери вважаю київську команду фаворитом зустрічі. Українські вболівальники повернуться на стадіони не раніше 17 червня.

17 червня 14:00

Минай, стадіон "Минай-Арена"

Першоліговий "Минай" спробує вперше у своїй історії вийти до фіналу Кубка країни, як це минулого року сенсаційно зробив "Інгулець". "Динамо", якому в чемпіонаті цього сезону до золота вже не добратися, боротиметься усіма силами за трофей, який востаннє вигравало 5 років тому.

Шлях до півфіналу

"Минай" на попередній стадії вибив "Інгулець" (1:1, 6:5 по пенальті), до цього впоравшись зі "Львовом" (2:0), "Волинню" (1:0) та "Калушем" (2:1). "Динамо" почало свої виступи у турнірі з 1/8 фіналу, здолавши на цій стадії свого основного конкурента - донецький "Шахтар" (2:1), а потім також і "Олександрію" (1:0).

Попередня зустріч

Востаннє команди зустрічались у 2018 році в рамках все того ж Кубка України. На стадії 1/8 фіналу "Минай", який тоді грав у Другій лізі, також приймав на своєму полі приймав столичний гранд. Попри те, що саме закарпатці тоді почали активно створювати контратаки і зуміли відкрити рахунок, у підсумку поступились 1:3. У складі киян забитими м'ячами відзначились Микола Шапаренко, який оформив дубль, і Денис Гармаш, який наразі грає у чемпіонаті Туреччини.

Функціональна готовність

Закарпатці свій останній поєдинок провели у березні в рамках Кубка України, оскільки рестарт Першої ліги запланований на 23 червня. Кияни же встигли зіграти за останні тижні три гри, адже УПЛ відновили набагато раніше. Підопічні Олексія Михайличенка у цих іграх здобули дві перемоги (5:1 над "Олександрією" та 3:1 над "Зорею") та 1 раз поступилися чинним чемпіонам України донецький "Шахтарю" (1:3).