Минагрополитики предложило возобновить ветеринарный контроль молочной продукции из Польши

По данным пресс-службы, предлагается проведение документальной проверки, проверки соответствия, здоровья и благополучия животных, физической проверки и лабораторных исследований (испытаний).

"Эти исследования будут осуществляться на пограничных инспекционных постах и определенных пунктах пропуска на государственной границе Украины - Краковец, Ягодин, Рава-Русская, Смольница, Шегини", - говорится в сообщении.

Запрет Польши на импорт продукции из Украины

В апреле Польша первой из стран Восточной Европы запретила импорт аграрной продукции из Украины, несмотря на решение ЕС о свободном доступе товаров из Украины на рынки ЕС. Затем к ней присоединились Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.

Доля Польши в общем экспорте аграрной продукции из Украины занимала 10%, половина которых была транзитом, а половина импортом.

В начале мая Еврокомиссия разрешила этим странам запретить импорт из Украины до 5 июня продуктов, на которые приходилось 90% поставок из Украины. Это касается украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время, транзит разрешен.

Эти страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Венгрия уже обратилась в ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Позиция Украины

Украина неоднократно заявляла, что решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС неправильно. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в Брюсселе заявил, что идут поиски рыночных решений по этой проблеме.