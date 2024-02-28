В Минагрополитики объяснили, кто должен компенсировать ущерб из-за рассыпанного зерна в Польше

В результате протестов польских фермеров на границе с грузовыми вагонами на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. В Минагрополитики отметили, что все причастные будут возмещать ущерб.

Об этом сказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что повреждение частной собственности является нарушением законодательства. Украинская сторона подтверждает, что в Польше начали открывать уголовные производства относительно случаев, когда польские протестующие рассыпали украинское зерно.

По словам Высоцкого, "нанесший ущерб должен возместить их. Это может быть решено по результатам суда или добровольно" и он "надеется на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию ущерба тем, кто их нанес".

Польский политолог Якуб Корейба также прокомментировал эту ситуацию в эфире, отметив, что "наши так называемые фермеры не хотят менять свой стиль жизни, ведь сельское хозяйство в Польше – это не экономика, а дорогой фольклор. И они защищают свои классовые корпоративные интересы от конкуренции с стороны Украины».