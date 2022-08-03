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Більше, ніж планувалося. Уряд покращив прогноз щодо врожаю цьогоріч

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Середа 03 серпня 2022 18:41
Більше, ніж планувалося. Уряд покращив прогноз щодо врожаю цьогоріч Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними Міністерства аграрної політики, цьогорічний збір урожаю в Україні очікується більше, ніж це прогнозувалося раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Під час селекторної наради з очільниками областей було порушено питання збирання, зберігання та експорту сільськогосподарської продукції й підготовки до посіву озимих культур.

"Попри всі негаразди, жнива тривають. Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю", - заявив прем'єр України Денис Шмигаль.

Також прем'єр додав, що перший корабель із українським зерном вже пройшов перевірку в Стамбулі, що дасть додаткові можливості для експорту й більше впевненості для аграріїв.

"Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн з 5 тонн, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності і аграрії отримають нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне", - додав Шмигаль.

За словами прем'єра, вже цього тижня перші заявники щодо грантової підтримки отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств.

"Учасники наради також заслухали інформацію Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського щодо стану збирання і зберігання зернових та олійних культур. Він зазначив, що цьогоріч збір урожаю очікується більше, ніж спершу прогнозувалося - 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше", - пише пресслужба уряду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула.

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