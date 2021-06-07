Мінагрополітики: 6 млн га земель с/г призначення потребують консервації

"Сьогодні 2/3 нашої території фактично розташовані в зоні ризикованого землеробства. Критичними точками протягом останніх років для нас є липень та серпень. Торік у деяких областях впродовж чотирьох календарних місяців взагалі не було опадів", - заявив глава Мінагрополітики.

За його словами, південь України з кожним роком стає все більше ризикованою зоною землеробства.

Лещенко підкреслив, що аграріям потрібно відходити від класичної технології оранки й переходити на технології Mini-Till та Strip-Till.

"Це енергозберігальні технології, які передбачають мінімальне проходження по полю, зосередження біоти в ґрунті, збереження рештків на полях, а також зменшення витрат пального та хімічних препаратів на 30%. Аграрії, які не перелаштовуються під сучасні технології обробітку, стають неконкурентними", - сказав міністр.

Глава Мінагрополітики констатував значну деградацію земель. У першу чергу йдеться про водну ерозію.

"Сьогодні понад 6 млн га земель сільськогосподарського призначення потребують консервації. Якщо ми не відпрацюємо механізм, ми втратимо велику кількість родючих земель. У нашому законопроекті 2194 він прописаний, і найближчі 3 місяці Кабінет міністрів ухвалить відповідну постанову", - зазначив урядовець.

За словами Лещенка, відбуватиметься консервація землі на основі аналізу ґрунтів, супутникового моніторингу.

"Вся інформація відображатиметься у нашому геопорталі відкритих даних", - заявив Лещенко.

Також міністр заявив, що необхідно розширити обсяг органічних земель в Україні.

"Нам потрібно розширювати органічні землі, для чого передбачили відповідну державну підтримку. А наступного року плануємо збільшити підтримку в кілька разів для органічної продукції. Через формування органічних земель ми бачимо дуже серйозний потенціал для України", - додав глава Мінагрополітики.