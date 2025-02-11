В Минюсте рассказали, когда должны показать ЕС первые улучшения в судебной системе Украины

Банчук отметил, что у украинцев есть определенное недоверие общества ко всему государству, а не только к судебной системе. Он считает, что такое недоверие имеет исторические корни.

"Мы, украинцы, на протяжении веков не имели своего государства. Любое государство, которое было на этой территории в течение веков до 1991-го года, кроме короткого периода в 1917-1920 годах, это было чужое государство, или это была империя, а мы были частью империи. И понятно, что никакого доверия не было, потому что это не твое", - говорит он.

По его мнению, сейчас на уровне Конституции у нас все заложено для того, чтобы иметь самую прогрессивную систему правосудия, и осталось несколько шагов по ее реализации.

"Это все уже заложено в законах. Нам нужно просто дождаться результатов. Сейчас нужно, чтобы функционировала антикоррупционная инфраструктура - НАПК, НАБУ, САП. Вторая вещь. Мы должны завершить набор новых судей и Высшая квалификационная комиссия судей объявила набор на 1800 должностей в местных судах, 550 должностей в апелляционных судах. Я очень надеюсь, что все будет проведено качественно", - отметил заместитель.

По его словам, это достаточно сложно сделать в условиях военного положения.

"У нас есть 5 лет для того, чтобы мы присоединились к ЕС. Те планы, которые закладываются в проекте Дорожной карты, мы должны выполнить до 2027 года. То есть мы должны тактические шаги реализовать в системе правосудия и прокуратуры. Потому что дальше ЕС будет оценивать реализацию этих реформ и на конец 2027 года мы должны сформировать обновленную систему правосудия", - подчеркнул он.